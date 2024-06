Světelná show, v jejímž centru bude pomník s jezdeckou sochou, začne vždy po 21.30 a potrvá do ranních hodin. Pouze v neděli skončí už o půlnoci.

Dílo sochaře Bohuslava Schnircha prohlásila na národní kulturní památku česká vláda na svém zasedání loni 5. prosince. Návrh předložilo ministerstvo kultury a vláda tak odsouhlasila zmíněný titul celkem v osmnácti případech včetně poděbradské sochy. Oficiálně však nařízení spojené s titulem začíná platit až od pondělí 1. července.

Jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad je druhou národní kulturní památku ve městě. Tou první je hydroelektrárna, která jí byla prohlášena v roce 2017. Ve Středočeském kraje bude v pořadí 19. národní kulturní památkou. Tou je například i nymburské krematorium.

Národní kulturní památkou bude celý pomník

Socha Bohuslava Schnircha, která je kulturní památkou už od roku 1966, byla zařazena na seznam národních kulturních památek na podnět vedení města, které o to usiluje už řadu let. Až nyní se vše podařilo. „Stalo se to ve chvíli, kdy je po rekonstrukci nejen samotná socha, ale i její podstavec. Národní kulturní památkou bude celý pomník. Tedy nejen postava na koni, ale právě také podstavec sochy,“ upřesnil místostarosta Poděbrad Ladislav Langr.

Podle mluvčí radnice Kláry Zubíkové to v praxi znamená, že nad péčí o sochu bude dohlížet pracovník z krajského úřadu. Tak je stanoven úřední postup v případě prohlášení jakéhokoliv objektu národní kulturní památkou. „My se v této věci samozřejmě s krajským úřadem spojíme a budeme s ním komunikovat,“ uvedla už dříve Zubíková.

Z výstavy do Poděbrad

Socha Jiřího z Poděbrad stojí na náměstí už 128 let. O vytvoření pomníku se zasloužil poděbradský Sokol, který v roce 1883 založil Spolek pro vybudování pomníku krále Jiřího, jehož vytvořením pověřil Bohuslava Schnircha. Část peněz se Sokolům podařilo získat pomocí sbírek a dobročinnými akcemi. Socha byla dokončena v roce 1891 a byla vystavena na Jubilejní zemské výstavě v Praze, což urychlilo sběr peněz a na výstavišti zůstala až do skončení Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. V Poděbradech byl pomník za velkých oslav odhalen 15. srpna 1896. Jezdecká socha je vytvořena jako zhruba dvojnásobek životní velikosti. Pomník zachycuje Jiřího z Poděbrad v okamžiku, kdy po bitvě u Vilémova podává na usmířenou ruku Matyáši Korvínovi.