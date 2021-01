V pátek uplyne přesně rok od okamžiku, kdy bylo vyklizené Vlastivědné muzeum v Nymburce předáno stavební firmě k zásadní rekonstrukci. Člověk, který prochází kolem zavřeného muzea, může nabýt dojmu, že se zatím vlastně nic neděje. Opak je pravdou. Uvnitř probíhá rekonstrukce naplno a přinesla i jeden nečekaný objev.

Vizualizace budoucí podoby Vlastivědného muzea. | Foto: Repro: Nymburský deník

Ten se týká podzemí jedné z budov muzea. Muzeum je totiž rozděleno na dvě budovy, ačkoliv to tak zvenku na první pohled kvůli jednolité fasádě nemusí vypadat. „Pod první budovou se nachází sklepení z roku 1870, to bude podle plánu zpřístupněno. Ve druhém sklepení budovy, která pochází z roku 1909, byly objeveny zdi dalších staveb, studna a schody, které zřejmě vedly do dalšího sklípku,“ uvedl historik Pavel Fojtík.