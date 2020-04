Město získalo 1 tisíc litrů dezinfekce od kraje a 4 tisíce litrů nakoupilo z vlastních prostředků. Přednostně samozřejmě dezinfekci získali zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, policisté, strážníci a další lidé „v první linii“.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Většina obyvatel si pro dezinfekci musí dojít s vlastními nádobami na městský úřad. Na každého by mělo vyjít přibližně čtvrt litru. „Ekologické počínání spatřujeme i v tom, že pokud přijde jeden člověk za například čtyřčlennou rodinu, dostane celý litr do jedné nádoby. Tím se plastové lahvičky ušetří,“ vysvětlila Miroslava Dlouhá.

Vedení města má také obavu, že by po vyčerpání dezinfekce byly plastové lahve všude po městě jako odpad. „Přece jenom cca 10 tisíc občanů mladších 65 let se rovná cca 10 tisícům plastových lahví, které bychom v případě osobní distribuce doručovali do domácností. To není malé množství plastového odpadu odhozeného, v lepším případě, do kontejneru na tříděný odpad,“ vysvětluje radnice výhody systému vlastního odběru dezinfekce na úřadě. Dezinfekce se vydává trvale hlášeným osobám v úterý a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin, ve středu pak od 12 do 18 hodin.

To se však netýká seniorů a dalších rizikových skupin. Ty zásobují dezinfekcí až domů místní dobrovolní hasiči. „Zajistíme rozvoz i pro handicapované a další skupiny. Je možné se telefonicky ozvat na radnici a domluvit se,“ doplnila vedoucí kanceláře úřadu.

Ekonomický smysl dává rozdávání dezinfekce na úřadě v tom, že ji nedostanou ti, kteří o ni nestojí. „Řada lidí deklarovala, že tuto dezinfekci nechce. Buď mají k dispozici vlastní nebo se jí chtějí dobrovolně zříci ve prospěch zdravotníků a dalších skupin, které ji potřebují akutně. V tomto se zachováme racionálně a co si lidé nevyzvednou do konce týdne, případně v prvních dnech příštího, tak rozvezeme právě lékařům, sociálním pracovníkům a dalším,“ uvedla Miroslava Dlouhá.