Starosta Milan Pavlík musel ve druhé polovině minulého týdne navštívit lékaře poté, co dostal zimnici a měl i další problémy. Lékař mu vypsal žádanku a ještě před víkendem stihl absolvovat test. „Byl jsem překvapen, jak rychle jsem se dozvěděl výsledek, zpráva mi přišla už v sobotu. Bohužel s tím, že jsem pozitivní,“ potvrdil starosta.

Sám netuší, kde k infekci mohl přijít. „To opravdu nemám tušení, pracuji stále mezi lidmi. V karanténě zřejmě skončí i tajemník úřadu Petr Šorm, který pověří dočasným vedením radnice vedoucí stavebního úřadu Alenu Křížovou. Do karantény patrně půjde ještě další osoba z technického úseku radnice. Ale běžný chod a poskytování služeb obyvatelům by to nemělo ovlivnit,“ vysvětlil Milan Pavlík.

Městecká radnice má úřední dny v pondělí a ve středu. V pondělí 21. září byla pro veřejnost uzavřena, ve středu by se však lidé měli do kanceláří úřadu dostat zcela běžně. „Příští pondělí je státní svátek a doufám, že příští středu už budu běžně fungovat já i tajemník,“ uvedl starosta Městce.

Testují prvňáky

Městem shodou okolností v pondělí projížděla vojenská sanitka, která dělala povinné testy u 41 dětí, které přišly do styku s družinářkou, a která měla rovněž pozitivní test na Covid – 19. Převážně se to týkalo prvňáčků. Ti byli druhou polovinu uplynulého pracovního týdne doma v nucené karanténě. Dnešní testy by měly odhalit, zda se nenakazil i některý z malých školáků.

Zdroj: archiv Deníku

Podle vyjádření ředitele školy Petra Nováka ze závěru minulého týdne by měly být výsledky testů známy během úterý. „Pokud by tomu tak skutečně bylo a všechny testy byly negativní, děti by se mohly už ve středu vrátit do školy,“ uvedl ředitel školy.

Nemocnice zatím v klidu

V Městci Králové je po Nymburce druhá nemocnice v rámci našeho regionu. Při jarní vlně bylo v zařízení hospitalizováno několik pacientů s nákazou, kterou si prošlo i několik zaměstnanců. Na začátku léta pak nemocnice ohlásila nulový stav nakažených, jak mezi pacienty, tak u personálu.

Podle aktuálních informací je v nemocnici nyní hospitalizován jedna žena s koronavirem. Situace však zatím není nijak dramatická, personál je po jarní zkušenosti obeznámen, jaké ochranné pomůcky při kontaktu s nakaženými pacienty využívat.