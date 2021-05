V Městci Králové aplikovali už 6 tisíc dávek vakcíny. V pátek očkují do večera

K očkování proto koronaviru se mohou nově registrovat i lidé starší 55 let. K registraci vybízí i očkovací centrum fungující při nemocnici v Městci Králové. To má už na svém kontě zhruba 6 tisíc podaných vakcín a během pátků rozšiřuje dobu očkování až do 21 hodin.

Očkovací centrum při nemocnici v Městci Králové. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Očkujeme v přívětivé rodinné atmosféře s profesionálním přístupem lékařů a sester. A s pomocí dnes již 50 dobrovolníků," uvedla mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.