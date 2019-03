Městec Králové /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Básničky, úvahy, zážitky z dovolené, ale i vědecko – fantastická povídka. To vše zaznělo v kině Biásek v rámci akce Čtení pod lampou.

„Akce je určena školákům ze druhého stupně. Ti vybraní předčítají před ostatními svá díla, jsou to vlastně autorská čtení. Máme to rozděleno do kategorií podle jednotlivých ročníků, od šestého až po devátý,“ vysvětlila organizátorka akce Eva Karásková.