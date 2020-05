Budova, v níž knihovna sídlí, není volně přístupná. Zájemci musí nejprve zavolat na číslo 325 551 255 a vyčkat příchodu zaměstnance knihovny. Dovnitř nebude vpuštěn nikdo, kdo si neomyje ruce připravenou dezinfekcí a nebude mít zakryté dýchací cesty rouškou. „Uživatelé knihovny jsou povinni mezi sebou dodržovat minimální rozestupy 2 metry. Jejich pobyt je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu, tedy pro výpůjčky, vracení dokumentů a návazné transakce,“ vysvětlují knihovnice.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Až do odvolání platí také zákaz studia v prostorách knihovny a zákaz využívání dětského koutku. Použití počítače uživateli knihovny je omezeno pouze pro nutné případy a pouze se souhlasem pracovníka knihovny. „Uživatelé budou v prostorách knihovny používat výhradně své psací potřeby. Knihy, které si chtějí vypůjčit, si předem mohou vybrat v našem online katalogu a emailem: info@knihovnalysa.cz zažádat o jejich připravení předem,“ informuje personál knihovny.

Knihovna také podobně jako menší obchody zavádí čas vyhrazený pouze seniorům nad 65 let. A stejně jako v nich se to týká rozmezí od 8 do 10 hodin. Běžná otevírací doba je denně v pracovní dny od 8 do 11.30, odpoledne potom od 13 do 17 hodin. Výjimkou je úterý, kdy knihovna zůstává pro veřejnost zavřená.