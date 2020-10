Proto vyvolalo referendum, které musel pár týdnů před volbami potvrdit až soud. A právě hlasování v referendu je zřejmě ta emoční spoušť, která lidi v Lysé láká tento víkend k urnám.

Už v hlasovací místnosti na Husově náměstí bylo patrné, že tady dbají na hygienické předpisy mnohem důrazněji, než v Nymburce. Zatímco v Nymburce mohlo do místnosti více lidí a kontrola obličeje pod rouškou byla spíše namátková, v Lysé byla vpouštěna vždy jedna osoba kvůli rozestupům. A přesně podle předpisů musela na značku s odstupem od volebních komisařů a na pokyn sejmula roušku. „Já bych potřeboval jít společně s manželkou, my máme v jedné obálce lístky,“ dožadoval se starší volič, ale člověk u vchodu byl neoblomný. Po dotazu na volební účast nás Jana Fialová poslala do místní hasičárny, kde hlasují lidé hned ze dvou místních obvodů. „Tam opravdu stojí fronty, jeďte se tam podívat,“ vyzývala nás. Jak řekla, tak jsme učinili.

Online reportáž

A skutečně! Po čtvrté odpolední stála z chodby k volební místnosti až ven fronta čítající kolem deseti lidí. Ti stáli s povinnými rozestupy, takže vizuálně byla ještě delší než fronta klasická. „Lidé chodí a zpravidla si berou oboje voličské lístky a obálky. Jak ke krajským volbám, tak k místnímu referendu,“ konstatoval Jakub Chaloupka, předseda volební komise. Situace by při takovém zájmu místních mohla vyústit v platnost referenda. Jestli to bude dobře pro současnou radniční koalici nebo opozici bude jasné až po sečtení hlasů.