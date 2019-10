Na rozdíl od Nymburka se projekty kolem nádraží v Lysé nad Labem viditelně hýbou. V současné době se začíná budovat velké parkoviště P+R, které pojme až 156 aut. Místní radnice na jeho zbudování získala neobyčejně výhodnou dotaci. Stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj zaplatí 90 procent z celkových nákladů, což činí 36,2 milionů korun. Z pokladny města půjde zbylých 10 procent, tedy 4 miliony.

Místo, kde se začíná stavět parkoviště. | Foto: archiv radnice

Součástí parkoviště bude veřejné osvětlení, oplocení a kamerový systém s jeho nezbytnými součástmi. Po dobu udržitelnosti projektu, která je stanovena na 5 let vzhledem k poskytnutým dotacím, bude parkování zdarma. Podle radní Karolíny Stařecké by mělo být parkoviště funkční nejpozději příští rok v červnu. „Cenu a délku stavby ovlivňuje velké množství kabelových přeložek, a to hlavně kvůli blízkosti železniční trati,“ uvedla Stařecká.