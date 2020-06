Podle starosty Karla Otavy se o projektu začalo poprvé mluvit před osmi lety. Tehdy však spolupráce města, kraje a drah nedopadla a projekt skončil v „šuplíku“. „Město tehdy nezískalo potřebnou dotaci, vedení radnice od projektu upustilo, respektive jej vyřadilo ze svých priorit,“ vysvětlil starosta.

Oprášen byl až před čtyřmi lety a od té doby se na něm pracovalo. „Chystáme výkup pozemků na druhé straně trati a i tam chceme takové parkoviště postavit,“ řekl starosta a připomněl, že aktuálně začala také oprava hlavní nádražní budovy a stavba druhé cyklověže pro kola na litolské straně.

Parkoviště pojme 156 aut. Je určeno především dojíždějícím do práce a do škol vlakem. Součástí parkoviště je veřejné osvětlení, oplocení a kamerový systém s jeho nezbytnými součástmi. Po dobu udržitelnosti projektu, která je stanovena na 5 let vzhledem k poskytnutým dotacím, bude parkování zdarma.