V praxi to znamená, že firma pověřená krajem začne vykupovat zbylé pozemky potřebné pro stavbu obchvatu a v krajním případě může pozemky i vyvlastnit. V předchozím časovém úseku nastaly právě kolem výkupu pozemků komplikace spojené s úmrtím jednoho z majitelů.

Podle starosty Karla Otavy nelze přesně časově určit, kdy se dají do pohybu a především kdy skončí všechny řádné procesy směřující k vydání stavebnímu povolení na celý projekt. „Teoreticky je stále možné, že stavba bude hotová v roce 2023,“ řekl Otava. To by předpokládalo započetí stavebních prací už příští rok.

Kudy povede druhá část obchvatu?

Předpokládaná druhá část obchvatu začne okružní křižovatkou se silnicí II/331 Lysá – Nymburk. Prochází severním směrem podél východního okraje města a severně od konce zástavby se napojuje opět do stávající trasy silnice II/272. Trasa počítá s celkem pěti úrovňovými křižovatkami a třemi mosty. Jde o nadjezdy nad železničními tratěmi Lysá – Kolín a Lysá – Milovice a most přes biokoridor a polní cestu.

Kromě kruhového objezdu na hlavní silnici mezi Nymburkem a Lysou se počítá i se vznikem dalších dvou kruháků. Jeden bude při napojení obchvatu na silnici do Stratova. Další pak vyroste při křížení obchvatu a výjezdu na Lysou a Milovice. Sjezdy vyrostou směrem ke spalovně a další ke stávající silnici číslo 272 a polní cestě.

Protihlukové stěny

Stavba bude doplněna o dvě protihlukové stěny. Tak kratší bude mít dvoumetrovou výšku. Druhá – výrazně delší – v druhé části obchvatu pak bude vysoká 3 až 4 metry. Delší stěna je navíc vzhledem k nutnosti zachovat požadované rozhledové parametry navržena z průhledného materiálu.

Změní se také krajina kolem nové části silnice. V místech, kde to prostorové podmínky umožní, dojde k výsadbě stromů a keřů. Ty by měly zpevňovat svahy a chránit je před působením vodní a větrné eroze. Ozeleněny budou zářezové a násypové svahy hlavního tělesa i křižujících komunikací, oko okružní křižovatky, protihlukové stěny. V místech dostatečného záboru, kde je komunikace vedena téměř v rovině a kde bude dodržena bezpeční vzdálenost od komunikace, bude navržena doprovodná alej.

Celá druhá část obchvatu je zařazena mezi veřejně prospěšné projekty, což je právě fakt, který by v případě nutnosti opravňoval příslušné úřady k možnému vyvlastnění potřebných pozemků. Druhá část obchvatu má měřit celkem 4,3 kilometru.