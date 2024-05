Podle dostupných informací by se mělo jednat o větší přístav, než jsou stání pro lodě v Poděbradech a v Nymburce. V lyské čtvrti Litol by mělo být možné u pravého labského břehu nejen zakotvit s větší osobní dopravní lodí, či s menším rekreačním plavidlem, ale přístav má nabídnout i řadu důležitých služeb. Podle webu Zdopravy.cz půjde například o odběr splaškových vod, odběr odpadků, elektrické přípojky pro lodě, výdej pitné vody nebo čerpací stanici. Při povodních má mít ochrannou funkci. Zatím není jasné, jakou kapacitu lodí by lyský přístav měl mít.