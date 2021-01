V Lysé hledají adepty na vyznamenání

Už po třinácté budou v Lysé nad Labem udělovat městská vyznamenání. Zatím však není jasné, kdo se stane jejich držitelem. Osobnosti, které by si takovou poctu zasloužily, mohou navrhovat také místní. Vyzývá je k tomu radnice a dává na to čas do 29. ledna.

Radnice v Lysé. | Foto: Deník/Jolana Boháčková

„Navrhnout udělení vyznamenání může každý občan nebo organizace se zdůvodněním,“ oznamují stránky města, na kterých lze také najít odkaz na formulář s návrhy na udělení vyznamenání. Zemřela Eva Jurinová, tvář Novy i bývalá starostka Sadské Přečíst článek › Městská vyznamenání jsou výrazem ocenění významných úspěchů jednotlivců i organizací. Udělují se za významnou a dlouhodobou práci pro město, za významné úspěchy v různých oborech, za vynikající reprezentaci města nebo státu, za hrdinské činy a statečnost, za přínos pro rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Lysé nad Labem a dále za zásluhy o město nebo k poctě významné návštěvy ve městě. V loňském roce byla oceněna například Helena Blažková za vynikající úspěchy v extrémních překážkových závodech.