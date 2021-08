Hejtmanka zaregistrovala, že právě personál lyského domova musí věnovat mimořádnou péči prostředí. „Velké množství práce zabírá panu řediteli a personálu právě fakt, že je domov umístěn na zámku. V památkové chráněném objektu, který, upřímně si to přiznejme, neodpovídá standardům 21. století. Například bezbariérovost objektu nebo jeho technické limity, jako jsou vytápění, osvětlení, některé pokoje, které jsou ještě průchozí s dalším pokojem, péči o seniory významně ztěžují,“ konstatovala hejtmanka.

Plánuje se, že město by darovalo kraji pozemek v centru a mohl by vyrůst nový domov seniorů. „Najdou se pro takovou investici finance? A našlo by se nové využití pro zámek?“ uvažuje středočeská hejtmanka.

Vedení radnice myšlenku stavby nového domova v centru města potvrdilo. „V souvislosti s uvažovaným společným projektem kraje a města, který by umožnil výstavbu modernějšího a hlavně bezbariérového domova seniorů, se objevily spekulace, že se uvažuje o zastavění parčíku mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ B. Hrozného. Rádi bychom ujistili, že tento parčík není předmětem těchto jednání a naopak je v plánu jeho revitalizace,“ uvedla asistentka starosty Michaela Zemanová na stránkách města.