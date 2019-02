Krchleby - Krchlebští hasiči oslavili 130. výročí od založení sboru bohatým programem

Muži v hasičském, dav pestrobarevné veřejnosti, roztomilé neposedné děti, rozcvičující se mažoretky, nablýskaná hasičská auta v čele se stařičkou Tatrou, kluci okukující hasičský člun na požární nádrži, stan s občerstvením, zkrátka jeden velký ruch, jak už to na podobných akcích bývá.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Krchlebech oslavil 130. výročí svého založení. Tak dlouhá existence si věru zaslouží důstojné připomenutí, a tak oslavy probíhaly za významné podpory obce. Ta krom jiného nechala k tomuto výročí zhotovit vlajku, kterou při zahájení oslav předala SDH starostka obce Lidmila Pinterová.

Slavnostního zahájení před požární zbrojnicí se kromě SDH z okolí a veřejnosti zúčastnila starostka obce, starosta SDH František Najman i starostka Okresního sdružení hasičů Blanka Burianová. Při této příležitosti se dostalo ocenění zasloužilým členům SDH za jejich práci a byly položeny kytice k pomníku padlých.

Pak už se všichni přítomní přesunuli na hřiště místní TJ Sokol Krchleby, kde začala zábavná část oslav. A bylo na co se dívat. Na předškolní děti i ty školou povinné, na mažoretky, na soutěže hasičských družstev v kategoriích dětí i dospělých. Součástí programu byla rovněž ukázka práce profesionálních hasičů.

Večer pak oslavy pokračovaly zábavou pro děti i dospělé ve stylu Čarodějnic.

O současné činnosti SDH Krchleby nám pověděl jeho starosta František Najman.

"V současné době máme 21 členů. V minulosti došlo k přerušení činnosti SDH a asi před patnácti lety jsme ji začali obnovovat a dál rozvíjet. Dali jsme si za úkol docílit toho, aby se zase začala hasičská tradice přenášet z dědů a otců na syny, jak tomu bývalo dřív. Není to jednoduché, lidé mají dnes hodně starostí. Proto máme radost, že tyto oslavy jsou už v režii převážně mladší generace, tedy našich dětí, my šedesátníci spíš jen dozorujeme. Jak vidíte, motají se tady naše vnoučata, pobíhají tu děti v hasičských tričkách, to je pro nás příslib do budoucna," říká starosta hasičů.

Oslavy se Krchlebským hasičům vydařily. Dokonce ani nelilo.