Složení nového pětašedesátičlenného zastupitelstva na kraji je od soboty jasné. Kromě jiných v něm zasedne i šest zástupců z Nymburska. Přízeň voličů si vydobyli dva zástupci vítězného hnutí Starostové a nezávislí (STAN), dále dva zástupci hnutí ANO a po jednom mandátu získali zástupci našeho regionu za ODS a Piráty.

Pavel Fojtík (STAN) | Foto: archiv STAN

Nejzkušenějším krajským zastupitelem za Nymbursko bude bývalý starosta Nymburka a historik Pavel Fojtík. Ten získal 749 preferenčních hlasů na 18. místě kandidátky STAN, což stačilo k zisku mandátu zastupitele už pro třetí volební období. S nadsázkou lze říci, že zažil mimořádně pozitivní víkend. Kromě zvolení do kraje byl také pozitivně testován na Covid – 19, kvůli čemuž je až do konce tohoto týdne v domácí izolaci. Výsledek voleb jej však samozřejmě potěšil. „Jsem rád i za to, jak volby dopadly celkově. Demokratické strany, které se zřejmě nyní budou podílet na vládě ve Středočeském kraji, by měly ukázat, že spolu umí vládnout s ohledem na parlamentní volby v příštím roce,“ uvedl staronový krajský zastupitel Pavel Fojtík. Sám svoje místo vidí podobně jako dosud ve výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.