Jana Andělová přišla do poděbradského útulku poprvé před 16 lety. Doma jí zakázali mít svého vlastního psa, tak docházela venčit ty opuštěné. Postupem času ji láska ke zvířatům se špatným osudem přivedla až brigádě v útulku a dodnes se o čtyřnohé miláčky stará.

Jana Andělová s jedním ze svěřenců v poděbradském útulku. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Zažívá s nimi i aktuální koronavirovou situaci. „Pro nás se změnilo to, že nemohli do útulku chodit lidé, kteří chodili venčit naše pejsky. Často se nám o psy tímto způsobem chodí starat školáci bydlící na internátu. To v poslední době nebylo možné,“ vysvětluje Jana Andělové.