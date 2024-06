Noční nákupy

Zajít si na nákup po návratu z noční směny, nebo v sobotu večer doplnit zásoby před noční párty. To všechno je nyní možné díky systému nonstop prodejny, která začala tímto způsobem fungovat na jankovickém sídlišti. „Zkušební provoz byl spuštěn před několika dny, abychom si potvrdili, že všechny nastavené systémy fungují tak, jak mají. Ode dneška je tato služba pro zákazníky oficiálně zpřístupněna,“ řekl Vladimír Procházka, předseda spotřebního družstva Jednota v Nymburce.

První samoobslužná nonstop prodejna v Nymburce byla ve čtvrtek 27. června otevřena na jankovickém sídlišti. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V Nymburce je to první takto otevřená prodejna, nicméně na okrese už jedna funguje od 1. března v nedalekých Kostomlatech. Téměř čtyřměsíční zkušenost s jejím provozem je podle Procházky dobrá. Například za květen zaznamenali řádově čtyři stovky nákupů v době mimo klasickou otevírací dobu. Zákazníci za měsíc utratili kolem 70 tisíc korun při těchto většinou nočních či víkendových nákupech. „Většinou se nakupuje v sobotu. A pak při zvláštních víkendových akcích, které se v obci dějí. V jednom takovém případě se například za noc vyprodaly všechny párky,“ hodnotí Procházka zkušenost z Kostomlat.

Také z pohledu bezpečnosti a případných zlodějů nezaznamenali žádný větší problém. „Jedná se o ojedinělé incidenty, kdy například zákazník zkusí nějakou položku z nákupu nezaplatit. Pak se diví, jak rychle má telefonát, aby nezaplacenou částku doplatil. Všechno je pod kamerami, systém funguje spolehlivě,“ doplnil předseda nymburského družstva.

Jak se dostat dovnitř

Co vlastně přechod ze současné běžné otevírací doby na nonstop systém bude pro zákazníky znamenat? Přes den se situace nezmění. Po běžné pracovní době musí zákazník znát některé zásady.

V podstatě jedinou podmínkou pro noční nákup je mít v mobilním telefonu staženu aplikaci s názvem DoKapsy od ČSOB. Tu bude možné stáhnout i pomocí QR kódu přímo z cedule u dveří obchodů. Stáhnout si ji může kdokoliv, přičemž nemusí být klientem zmíněné banky.

Další kroky jsou otázkou vteřin. „Pak si stačí vybrat v aplikaci záložku Obchod 24/7, ze seznamu obchodů vybrat ten váš, kliknout na něj a aplikace vygeneruje a zobrazí QR kód. S ním přijde zákazník ke dveřím, pípne si kód na čtečce a vstupuje do krámu,“ popsal vstup do obchodu mimo běžnou pracovní dobu Lukáš Němčík, šéf rozvoje skupiny Coop.

Za dveřmi je druhá čtečka, na níž opět nakupující přiloží telefon s QR kódem, první dveře se zavřou a otevřou se ty druhé vedoucí už přímo k regálům se zbožím. Standardně pak nakupující použije košík a vybere si potřebné zboží. Vrátí se k automatické pokladně, kde opět přiloží stále stejný QR kód, kterým aktivuje pokladnu. Pak načte položky, zaplatí kartou, vezme si zboží a odchází.

Zloději zájem nemají

Celý obchod je hlídán kamerovým systémem, ochranu zajišťují i bezpečnostní pulty. Podle Němčíka se za dva roky obavy z možných zlodějů nepotvrdily. Při stažení aplikace je totiž nutné použít bankovní identitu, a je tak jasné, kdo do obchodu vstupuje.

„Prvním faktorem je to, že profesionální zloděj sem nepůjde krást ve chvíli, kdy se u vstupu musí registrovat jménem, navíc uvnitř je pod dohledem spousty kamer. Žádný profesionální zloděj tak hloupý není. A ti ,jednodušší' zloději zpravidla nemají bankovní identitu, tedy si nestáhnou aplikaci a dovnitř se ani nedostanou,“ vysvětlil Němčík.

Nutnost bankovní identity zajišťuje i to, že do prodejny se nedostanou zákazníci mladší 18 let. Tím pádem nehrozí, že by si v noci do obchodu chodili mladiství pro alkohol či cigarety. Dospělí i tento sortiment mohou v noci zakoupit.

Další na sídlišti

Prodejna v Jankovicích by neměla zůstat jediným nymburským obchodem v režimu 24/7. Stejnou službu by v dohledné době měla začít nabízet prodejna stejného řetězce na sousedním drahelickém sídlišti. „Pokud se podaří zajistit všechny potřebné technologie, rádi bychom její otevření stihli ještě letos,“ doplnil Procházka.