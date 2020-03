V nymburském Hálkově divadle by se v těchto dnech za normální situace šily nové kostýmy pro chystanou premiéru pohádky o Hastrmance. Ale nešijí. Premiéra i zkoušení se pochopitelně na nějaký čas odkládá a divadlo své kapacity využívá jinak. Místo kostýmů se šijí roušky pro nemocnici.

„Diana Brzáková z obchodního a propagačního oddělení stříhá a připravuje, pokladní a kostymérka Věra Němečková šije,“ uvedl ředitel divadla Jaroslav Kříž, který také zvažuje, že později by část roušek divadlo mohlo mít v zásobě i pro diváky, pokud by to bylo třeba. „Ale zatím šijeme skutečně pro nemocnici, to je aktuální,“ doplnil ředitel Hálkova divadla.