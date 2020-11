Na budově, kde sídlí domov pro seniory, vlaje černá vlajka. Důvod je zřejmý. Od 13. listopadu zde zaznamenali čtyři úmrtí v souvislosti s koronavirem. „Dalších osm klientů doporučil přivolaný lékař převézt do nemocnice. Většinou byli transportovaní do nemocnice v pražských Vinohradech. Podle lékaře je žádoucí, aby byli pod lékařským dozorem,“ potvrdil ředitel domova Jaromír Novák.

Pozitivní jsou v současné době další desítky klientů domova, ale také značná část personálu. „Z osmnácti pracovnic v přímé péči evidujeme třináct nakažených. K tomu jedna zdravotní sestra a dalších pět zaměstnanců,“ konstatoval ředitel domova.

Nastoupili dobrovolníci, přijdou i vojáci

Domovu se alespoň v těžké situaci dostává pomoci zvenčí. Na výzvu se ozvala celá řada dobrovolníků. „To je opravdu příjemné zjištění. Konkrétně dnes (ve čtvrtek – pozn. aut.) jsou ve službě čtyři z nich,“ řekl Jaromír Novák.

Situaci řeší také s pomocí vedení města, kraje a dalších institucí. „Díky městu, kraji a dobrovolníkům je aktuálně personální situace v našem domově stabilizovaná. Od páteční 13. hodiny přijde na pomoc i šest vojáků, kteří by měli zůstat deset dnů,“ upřesnil ředitel domova.

Ten se i přes tíživou zdravotní situaci snaží zachovat pozitivní myšlení jak u klientů, tak u zbylého personálu. „Měli jsme minulý týden připravené svatomartinské víno, že uspořádáme pro klienty malou oslavu. To jsme samozřejmě museli odložit. Ale až se zdravotní situace zlepší, určitě se zase na společné akci sejdeme,“ věří ředitel Luxoru.

V Rožďalovicích sedm nakažených

Příchodu tak razantní vlny jako v Poděbradech se pokouší zabránit v domově pro seniory v Rožďalovicích. Ten je rozdělen do dvou objektů: v klášteře v centru města a na zámku na kopci nad městem. V obou částech už stihli kompletně dvě kola kola plošného testování. Podle ředitelky Jany Příhodové neměli v prvním kole žádný pozitivní záchyt. Ve druhém už několik pozitivních testů objevili. „Na zámku se jedná o pět pozitivních klientů, v klášteře o dva. Všichni jsou v izolaci od ostatních klientů. Průběh je u nich většinou lehčí,“ uvedla ředitelka.

V karanténě jsou také čtyři zaměstnanci, po dvou z každé části domova. „V jejich případě se jedná i o karanténu v případě, že je pozitivní někdo z jejich rodiny. Jde o sociální pracovníky, nikoliv o zdravotníky,“ doplnila Jana Příhodová.

Právě na sociální pracovníky vedení domova důrazně apeluje, aby se kontaktovali co nejméně s dalšími osobami jak mimo zaměstnání, tak i v rámci pracovní doby. „Jsme opravdu přísní. Chceme, aby se ani v práci neshlukovali na sesternách ve větším počtu než dvou osob. Snažíme se zabránit tomu, aby se to u nás rozjelo podobně jako v některých dalších zařízeních. Je to virus a boj je to těžký. Ale vím od kolegů, jak to nyní vypadá v Poděbradech nebo nedalekých Benátkách nad Jizerou,“ varuje ředitelka rožďalovického domova.