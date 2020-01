Třídit odpad přímo doma je pohodlnější, než s ním chodit ke kontejnerovým hnízdům. To je důvod, proč město Nymburk ve spolupráci s technickými službami začne od března pilotní projekt, v rámci nějž dostanou obyvatelé rodinných domů v Jankovicích popelnice na plast a papír přímo k domům.

Takové popelnice dostanou prozatím obyvatelé rodinných domů v Jankovicích. | Foto: Archiv města

Systém by se měl postupně rozšiřovat po celém městě, další čtvrtí na řadě by měla být Habeš. Výsledkem by mělo být výrazně větší množství tříděného odpadu a zásadní úbytek odpadu směsného.