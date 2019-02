Nymburk /FOTOGALERIE/ – Od středečního odpoledne je uzavřena lávka přes Labe. Klíčová spojka pro pěší ze Zálabí do centra. Podle aktuálních zpráv zůstane lávka uzavřená minimálně v řádu několika měsíců.

„Nemůžeme otevřít lávku dříve, než budou jasné příčiny pádu trojské lávky,“ řekl starosta Pavel Fojtík. Navíc se chystají zřejmě v lednu či únoru další práce na zkoumání stavu lávky. Radnice se domlouvá s firmou Pontex i s projektantem lávky Jiřím Stráským, aby městu předložili cenovou nabídku na diagnostiku lávky i jak postupovat s možnou sanací lávky v následujících měsících.

Doporučení uzavřít nymburskou lávku vydala přímo firma Pontex, která v červnu prováděla kontrolu jejího technického stavu. „Doporučujeme ukončit provoz lávky, dokud nebude prokázána její bezpečnost. Přestože na lávce přes Labe v Nymburce nebyly shledány závady, které by indikovaly problémy jako na Trojské lávce, a její stav není havarijní, existuje riziko skrytých poruch, které ohrožují spolehlivost konstrukce,“ píše se ve vyjádření odborné firmy.

Ta také konstatuje, že podle informací od policie byla předběžnou příčinou pádu trojské lávky systémová konstrukční chyba, při které dochází ke korozi předpínacích lan v místě příčných spár mezi segmenty nosné konstrukce. „Dle mimořádné prohlídky, která se provedla v Nymburce letos v červnu, je lávka ve špatném stavu. Při diagnostickém průzkumu bylo obnaženo celkem 14 předpínacích lan - 4 z nich byl nezainjektovaná, žádné z lan nebylo oslabeno korozí. Koroze byla pouze povrchová bez viditelného poškození jednotlivých drátů,“ uvádí zpráva.

Podle starosty je riziko dalšího provozu lávky obrovské. „Ve srovnání s trojskou lávkou je naše nymburská ještě o něco širší a má delší segmenty, mezi nimiž nejsou podpěry,“ vysvětluje další důvod, proč se vedení města rozhodlo lávku uzavřít.

Vedení města apeluje na Zálabské i lidi z centra mířící na Zálabí za nákupy, aby využívali hustou síť linek integrované dopravy. „Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet linek. Když to srovnáme před integrací, tak jezdilo 7 spojů,“ řekl starosta Pavel Fojtík. Jízdní řády jsou nyní na webu města a na facebookových stránkách Město Nymburk.

Objevil se požadavek zřídit mezi náměstím a Zálabím kyvadlovou dopravu. To však zatím radnice nepřipravuje. „Budeme v pátek jednat s autobusovým dopravcem a vyhodnocovat vytížení stávajících linek. Pokud budou některé spoje přetížené, budeme to řešit,“ uvedl starosta.

Linky jsou však placené a ani za dané situace podle starosty nelze zajistit bezplatnou přepravu autobusy. „Pravidla integrované dopravy takové výjimky neumožňují,“ potvrdil Fojtík.

Další lidé volají po vpuštění chodců na kamenný most. Včera bezprostředně po uzavření lávky se část lidí vydala právě po kamenném mostě a situace hrozila v kombinaci s kolonou aut na mostě dopravní nehodou. Na to prakticky okamžitě reagovala městská policie, která postavila své hlídky na obě strany mostu. Ty pak vstup chodcům na most neumožňovaly. Už dříve však policisté několikrát zdůrazňovali, že z bezpečnostních důvodů není v žádném případě možné umožnit na most přístup chodcům.

Dalším místními zmiňovaným řešením byla stavba dočasného pontonového mostu na Labi. Ani to však není technicky možné. „Nemůžeme jakkoliv přehradit řeku Labe,“ vysvětlil starosta.

Hovořit se začalo dokonce i o přívozu. „Kapacita lodi je 12 osob, břehy neumožňují přístup maminek s kočárky a invalidy, přívoz může být tedy pouze jako doplněk,“ konstatoval Fojtík.

Stále tedy trvá, že existují tři možnosti, jak se dostat ze Zálabí do centra nebo opačně. Využít železniční most, zmíněnou autobusovou dopravu nebo přechod přes elektrárnu. „Snažíme se urychlit projekční práce na bezbarierové lávky přes hydroelektrárnu,“ doplnil první muž radnice.