Je prakticky jisté, že hlavní komplikace nastanou v srpnu. Do konce července totiž bude úpravy provádět město. Ty se budou týkat vybudování nových zálivů na kříženích s vedlejšími ulicemi a úprav kolem přechodů. Na tuto akci naváže část krajské investice, která by tak měla být spuštěna v srpnu.

Otázky kolem uzavírky

Zatím však není jasné, jestli bude silnice uzavřena kompletně, nebo jí bude možné projíždět kyvadlově na semafor. Není také známo, kudy povedou objízdné trasy a zde bude možné během oprav odbočit u nadjezdu do ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze. Do třetice také zatím nikdo neupřesnil časový termín. Tedy zda pokládku nového asfaltu na nymburské tepně stihne firma provést v srpnu, nebo se protáhne do začátku nového školního roku.

Omezení na Boleslavské třídě začala už tento týden.

Všechny tyto dotazy jsme zaslali v souboru otázek mluvčí krajského úřadu v úterý. Do čtvrtečního dopoledne jsme se v redakci odpovědi nedočkali. A neví to ani zástupci Dopravního inspektorátu, kteří musí plány kraje posoudit a schválit, ani zástupci nymburské radnice. „Pokládáme si stejné otázky jako vy. Bohužel na ně také neznáme odpovědi,“ řekl Deníku místostarosta Zdeněk Vocásek.

Omezení už začala

První komplikace začali řidiči pociťovat už tento týden. Od pondělí se pohybovala stavební technika u odboček z Boleslavské třídy do ulic Komenského, 28. října a Husova. Při příjezdu od centra města se jedná o odbočení doleva. Do posledních dvou jmenovaných ulic už nebylo možné zabočit a na křižovatky skládaly bagry stavební materiál. Místa, kde vzniknou nové zálivy a dojde k úpravám přechodů, byla ohraničena a jízdní pruhy tak jsou zúženy. Po stranách v odstavných pruzích jsou umístěny značky se zákazem zastavení. Problematičtější situaci řeší řidiči při příjezdu od nadjezdu, v jejichž pruhu se silnice zužuje. Ti tak dávají přednost autům přijíždějícím od centra.

Přínos nových zálivů

Nově budované zálivy u přechodů na Boleslavské třídě, které vyrostou o odboček do zmíněných ulic, budou mít nejméně dva pozitivní dopady. Přechody budou díky nim mnohem kratší, a tedy i bezpečnější. „Úsek Boleslavské třídy od nadjezdu ke kruhovému objezdu je velmi frekventovaný a v současné době nepřehledný. Denně se těmito místy pohybují děti z okolních škol, a nejen ony jsou pro auta špatně viditelné. Proto jsme se rozhodli pro vybudování bezpečnějších a přehlednějších přechodů,“ řekl místostarosta Bořek Černý.

Druhá úleva by se měla týkat řidičů. Ti si právem stěžovali, že kvůli parkujícím autům po stranách Boleslavské třídy mají špatný rozhled při vyjíždění z vedlejších ulic. Díky těmto zálivům nebudou moci auta parkovat v těsné blízkosti odboček a šoféři by tak měli lépe vidět na případná přijíždějící auta po hlavní silnici.