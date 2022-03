Ukrajinská slovíčka i omalovánky. Děti se připravují na příchod nových spolužáků

S uprchlickou vlnou z válkou sužované Ukrajiny dorazí do České republiky i děti. Nymburská škola Tyršova už se připravuje na dobu, kdy budou ukrajinští školáci sedět v lavicích spolu se svými českými vrstevníky. Mělo by mezi nimi vzniknout vzájemné porozumění a respekt. Bez určité znalosti země, z níž děti uprchlíků pocházejí, by ale pro české žáky nemuselo být snadné pochopit mentalitu ukrajinských školáků.

Speciální vyučovací hodina se zaměřila na Ukrajinu. | Foto: Viktoria Meyer

Na situaci se začali chystat v Základní škole Tyršova v Nymburce, kde působí jako učitelka ruského jazyka etnická Ukrajinka Olga Kalická. V Česku je doma už 25 let, její syn aktuálně žije a pracuje na Ukrajině. Za podpory ředitelky školy Soni Obické a fotografky Nymburské deníku Viktorie Meyer Olga Kalická připravila speciální vyučovací hodinu nazvanou Den míru pro Ukrajinu. „Během výuky se děti seznámily se státními symboly Ukrajiny, ukrajinským jazykem, tradicemi a kulturním dědictvím ukrajinského národa i odlišnostmi ukrajinské mentality. Také virtuálně navštívily hlavní město Ukrajiny Kyjev,“ řekla spolupracovnice Nymburského deníku Viktoria Meyer. Vzdali se čokolády i kapesného. Sbírka školáků platí obědy uprchlíkům z Ukrajiny Žáci si během vyučovací hodiny vybarvovali omalovánky ukrajinských lidových krojů, procvičovali výslovnost slov v ukrajinštině a zhlédli film o současné Ukrajině. Vedení školy plánuje tyto hodiny uskutečnit v každé třídě. Žlutomodrý den Ve škole funguje také humanitární sbírka. Ve školním vestibulu se nachází mapa Ukrajiny a tabule s přáními. Vysvětlovat dětem situaci na Ukrajině i v obecné rovině, co je to válka, se snaží také pedagog Marek Velechovský. „Za sebe se snažím tyto věci dětem vysvětlovat, samozřejmě s ohledem na věk. Občas mě překvapují rodiče, kteří si nepřejí, aby se jejich děti dozvěděly o válce. Považuji to za nutnost a povinnost,“ uvedl Velechovský. Ve sgtředu se uskutečnil takzvanýŽlutomodrý den, který zorganizovala učitelka Lída Pekárková. Jeho cílem bylo mimo jiné symbolicky připomenout sounáležitost s Ukrajinou. Školáci, kteří chtěli, přišli ve středu do školy ve žlutomodrém oblečení. O velké přestávce se ve vestibulu konalo společné focení i za pomoci dronu. Nymburští mohou nosit pomoc na nádraží. Zastaví tu vlaky na Ukrajinu (s využitím textu Viktore Meyer, Soni Obické a Olgy Kalické)