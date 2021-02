V Nymburce bude zřejmě část učitelů očkována první dávkou už v pátek. Je to kvůli plnému využití kapacity očkovacího centra v Obecním domě. „Reagujeme na počty přihlášených seniorů, kteří mají samozřejmě přednost. Ale pokud by byla část kapacity v pátek prázdná, jak se to zatím jeví, tak bychom byli rádi, kdybychom vakcíny, které v tuto chvíli máme, mohli využít právě pro učitele,“ vysvětlila jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Ředitele škol podle našich informací oslovuje nymburská radnice, které pak školy posílají seznamy zájemců. Nabídku na páteční očkování potvrdil Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. „Ano, sepisuji seznam učitelů, zájem o očkování je. Samozřejmě se nechám naočkovat i já. Dostali jsme nabídku, že se budeme moci očkovat už v pátek,“ řekl ředitel gymnázia. Podle jeho slov je očkování učitelů jednou z podmínek na cestě k návratu žáků do škol.

S tím souhlasí i jeho kolega Petr Novák, ředitel Základní školy v Městci Králové. „Také u nás jsem pedagogy starší 55 let oslovil, je to více než polovina učitelského sboru. Zájem o očkování je, vytvářím příslušný seznam. Už ve středu jsme dostali od ministerstva přístupový kód k registraci,“ uvedl Petr Novák. Učitelé z Městce Králové se chystají na očkování příští týden. „Je to jediná šance, jak obnovit bezpečnou výuku při plánovaném návratu školáků do lavic,“ potvrzuje ředitel městecké školy.

Očkování zvažuje učitelka z téže školy Jarmila Jamborová. Kvůli nedůvěře k vakcínám byla původně rozhodnutá očkování nepodstoupit. „Jak to zatím vypadá, děti se jen tak do školy nevrátí, tak to stále zvažuji. Je ale možné, že nakonec se očkovat nechám,“ uvedla učitelka z Městce Králové. Od příštího týdne se otevírají termíny nejen pro učitele nad 55 let, ale také pro seniory nad 70 let.

Vedení nemocnice, jehož personál zajišťuje chod očkovacího centra v Obecním domě, tak počítá po zkušebním týdnu s plným rozjezdem. Místo dvou očkovacích kójí by měly fungovat čtyři, což je v současné době maximální povolený počet.

Ze současných dvou set osob denně by se měly počty očkovaných navýšit až na šest set denně. „Provoz centra je pochopitelně nákladný a chceme využívat jeho kapacitu naplno,“ řekla jednatelka nemocnice.