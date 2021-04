„Nevím, jak bych sám na jejich místě fungoval, zda bych to využil a sám se učil, nebo bych lítal venku s klukama,“ říká čtyřiačtyřicetiletý pedagog.

Jaké zásadní změny se během nucené distanční výuky odehrály s jeho žáky, si netroufá odhadovat. „Už jsem je hodně dlouho neviděl naživo, a tím myslím opravdu na živo a ne přes monitor počítače. Ale určitě je to významně posunulo v zařazení moderních technologií do běžného života a doufám, že i směrem k větší samostatnosti a samoorganizaci,“ vidí možná pozitiva. Samozřejmě však po aktuálním návratu do tříd nebude všechno růžové. „Rozhodně očekávám silné rozevření pomyslných nůžek mezi těmi, kteří se do distanční výuky nezapojovali skoro vůbec a těmi aktivními,“ říká Marek Velechovský.

Sám na sobě pociťuje také citelnou proměnu. Naučil se pracovat úplně jinak a v podstatě sám. „Samozřejmě bych se k využívání některých aplikací nedostal vůbec, či mnohem pomaleji, ale distanční výukou jsme byli vhozeni před hotovou věc a museli jsme se to naučit ze dne na den. A to zase většinou sami – tady jsme se ale semkli a uspořádali si vlastní školení mezi učiteli navzájem. Moc nám v tomhle pomáhala moje žena – taky učitelka,“ vysvětluje své pokroky s moderními technologiemi.

Například si vytvořil speciální playlist na YouTube (Přírodopis na Tyršovce) a začal nahrávat hodiny tam. „Žáci si mohou videa pustit dle svého volného času, mohou si dělat pauzy, přerušit to dle potřeby. Takže jsem se naučil rychle natáčet i stříhat, chybí mi ale softwarová podpora,“ konstatuje učitel z Tyršovky.

On-line hodiny využívá především jako konzultace, povídání s žáky, řešení jejich potíží, či pomáhání při úkolech. „Nudnou“ on-line výuku a videa se snaží doplňovat o zajímavé úkoly pro žáky na doma – poznávání školy podle fotek, stopařská výzva pro přírodovědce, grafická výzva pro informatiky, poznávání vlastního města podle starých fotek, natáčení videí dětmi a další hry, úkoly a tutoriály. „Některé jsou opravdu úžasné a žáky baví – pak to baví i mně. Třeba tutoriál na domácí práce a tedy snad pomoc rodičům doma,“ vypichuje jeden z netradičních úkolů v rámci výuky.

Za trochu hloupý považuje dotaz na možnosti fíglů ze strany žáků při domácí výuce. „Triky? Jako, že při vyplňování testů sedí u internetu a vyhledávají si to? To je přeci samozřejmé a kdo něco takového nepředpokládá, tak je mimo dnešní realitu,“ říká na rovinu zkušený učitel. „S tím samozřejmě dopředu počítám a naopak úkoly směřuji tak, aby si vyhledávat museli, třídili si sami informace a on-line svět využívali pro své dobro,“ vysvětluje progresivní přístup.

U menších žáků je podle něj otázka, zda je škola a úkoly baví. U větších se dají už trochu budovat vlastnosti jako zodpovědnost, či příprava na budoucí povolání. „Ale samozřejmě je to občas hodně těžké. Nevím, jak bych já sám na jejich místě fungoval. Tohle ukáže čas a musíme se na to připravit,“ uzavřel Marek Velechovský, který se opět vrací do zaplněných školních tříd.