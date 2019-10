U Sokolovny místní vzpomněli na komunistické zatýkání

/FOTOGALERIE/ V pondělí to bylo na den přesně 70 let od chvíle, kdy bylo komunisty zatčeno 19 obyvatel Nymburka. To si k sokolovně přišla připomenout asi dvacítka lidí včetně historika Pavla Fojtíka.

Připomínka obětí komunistických zločinů se konala u místní sokolovny. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický