/FOTOGALERIE/ V Poděbradech je už více než týden v provozu nová služba místním, a to přímo u obchodního centra Tesco. K dispozici jsou zájemcům dvě pračky a jedna sušička. Podobné zařízení je pátým svého druhu v republice, funguje už také třeba v Mladé Boleslavi nebo Kolíně.

Vyprat si každý může ve veřejných pračkách u poděbradského Tesca. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Zájemci mohou využít buď menší, nebo větší pračku. Do menší se vejde 8 kilogramů prádla a vyprání jedné várky přijde na 120 korun. V případě použití aviváže si zákazník 20 korun připlatí. Do větší se vejde až 18 kilogramů a nemá tak problém vyprat třeba kabáty, peřiny nebo velké plyšové hračky. Cena vyprání vyjde na 175 korun (+50 aviváž). Délka vyprání se pohybuje od 35 do 45 minut. Přibližně 5 až 10 minut před koncem praní přijde zákazníkovi sms zpráva, že se blíží konec cyklu. Třetím strojem je sušička na 18 kilogramů, která várku usuší za 55 korun.