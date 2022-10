Vedení Nymburka podle starosty Tomáše Macha došla trpělivost se Správou železnic, která stále odsouvá rekonstrukci místního nádraží. Podle aktuálních informací se s ní počítá v letech 2027 až 2030, a to ještě není jistý termín. Alespoň cyklověž tak chce město postavit už nyní a samo se bude také ucházet o dotaci.

Příslušný program byl vyhlášen v září. Pokud by se Nymburk s žádostí o dotaci do letošního kola nepřihlásil, nemá záruku, že by cyklověž v budoucnu nemusel stavět pouze za svoje peníze, protože dotace na tyto projekty už zřejmě vypsány nebudou. O této variantě se totiž otevřeně hovoří v souvislosti s úsporami a snižováním schodku státního rozpočtu.

V Lysé nad Labem otevřeli druhou cyklověž. Mrhání peněz, kritizuje opozice

„Máme šanci získat dotaci na stavbu zařízení i na demolici objektů, místo kterých by mělo stát. Přislíbenu máme subvenci ve výši 85 procent nákladů. O dotaci budeme žádat v říjnu. Z mého pohledu už není na co čekat. Místo už je geodetem zaměřené, projektant právě pracuje na dokumentaci,” řekl starosta Mach.

S pomalým postupem Správy železnic ohledně revitalizace nymburského nádraží není spokojen. „Stále jen vidíme posouvání a odkládání termínů rekonstrukce nádraží. Správa železnic už po několikáté slibuje vyhlášení termínu soutěže o architektonický návrh. Zatím posledním termínem byl červen a pořád se nic neděje. Proto jsme se rozhodli, že cyklověž postavíme bez ohledu na termíny a sliby Správy železnic,” vysvětlil starosta.

Foto: U železničního nadjezdu v Nymburce bourají schodiště pro chodce

Cyklověž má stát po levé straně od vstupu do podchodu. V místě, kde se nyní nacházejí opuštěné drážní domky. S jejich demolicí se také počítá.

Bike Tower, jak se cyklověž oficiálně jmenuje, je českým patentem. První z nich vyrostla v Hradci Králové. Běžně jsou náklady vyčíslovány na částku kolem 17 milionů korun, velkou část přitom hradí dotace. Za úschovu jednoho kola zájemce zaplatí 5 korun na 24 hodin. Podle zkušeností z jiných měst dosahuje měsíčně výběr až 30 tisíc korun. Provoz cyklověže přitom město vyjde na dva až tři tisíce za měsíc. Po uplynutí pěti let navíc může město podle pravidel dotací využívat věž jako reklamní plochu.