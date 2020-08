Nová schránka na odložené děti je technologicky s tou zastaralou nesrovnatelná. „Je vyrobený z nerezu, jeho dvířka se otvírají automaticky a samozřejmě se po odložení děťátka samy zase zavřou. Vnitřní prostor je klimatizovaný, nikoli jen vyhřívaný,“ popsal některé výhody Ludvík Hess.

Mnohonásobně jištěná signalizace je zavedena nejen do počítače v místnosti stálé služby, ale i do libovolného množství dalších počítačů a mobilních telefonů a přenáší fotografii odloženého děťátka, takže se předejde planým poplachům. Například když kolemjdoucí stiskne aktivaci. Babybox má náhradní zdroj elektrické energie a řadu dalších vylepšení.

„Do dnešního dne jsme vyměnili 31 původních bedýnek za nové, zbývá jich 16, s nimiž bych se rád do konce svého života vypořádal,“ doplnil Ludvík Hess.

Babybox byl u nymburské nemocnice zprovozněn v roce 2009, tehdy jako 25. v republice. Deset let do něj nikdo žádné dítě neodložil. Až loni se signál značící přítomnost novorozence rozezněl dokonce dvakrát. Poprvé 11. března. To lékaři ve schránce objevili chlapce. Dostal jméno David. Druhým nalezeným miminkem v babyboxu v loňském roce byla holčička. Stalo se v sobotu 6. července a dostala jméno Kateřina.