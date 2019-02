Dymokury - Listy i květy rostou z osmnáct centimetrů široké zelené placky

„Přes dvacet let pěstuji melouny, ale tohle jsem ještě neviděl," řekl na uvítanou letitý zahradník Jaroslav Bittman z Dymokur. Za plotem jeho zahradnictví mu totiž vyrostla jedna rostlina melounu s placatým stvolem, který má ve špičce až odhadem osmnácti centimetrovou šířku.

„Rostliny jsme vyseli ze sáčku, který jsem přivezl z Výstaviště v Lysé nad Labem. Všechny ostatní rostliny jsou normální. Tahle má v genech něco úplně jiného," diví se zahradník, který je známý tím, že se celý svůj život věnuje pěstování sukulentů, kaktusů a břečťanů. Navíc vyhledává různé anomálie na rostlinách. Proto se také podivuje nad tím, co mu nyní vyrostlo. „Rostlina roste z kompostu, který jsme chtěli přeházet, ale když jsem si všiml, co z něj vyrůstá, nechali jsme ho být. Rostlina má kolem osmi metrů a je to placka, která se ke špičce rozšiřuje. To jsem opravdu ještě neviděl," nechápe Jaroslav Bittman.

V jeho zahradnictví to ale není jediný div přírody. Jak už bylo řečeno, specialitou dymokurského zahradníka jsou hlavně sukulenty a kaktusy. Některé rostou v areálu už přes padesát let. Například na jedné rostlině rozchodníku je vidět tři různé barvy listů. Kdo se přijde k Bittmanům podívat, může spatřit také speciální rostlinu z Jihoafrické republiky, která si těsně nad zemí umí vybudovat zásobárnu živin vypadající jako kámen. Ale zdání klame. Prostě příroda je mocná čarodějka, a o tom se přesvědčí každý, kdo absolvuje prohlídku zahradnictví Jaroslava Bittmana.