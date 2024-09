Místem, kam v neděli mířilo zřejmě nejvíc Nymburáků, nebyla žádná restaurace, či koncert. Stovky lidí chodily na procházku k místní vodní elektrárně, do níž se valilo obrovské množství vody. Příchozí fotili a natáčeli také silný proud, který za elektrárnou vytékal a rychlým tempem mířil kolem Špičky ke kamennému mostu.

Padající a vířící masa vody vydávala mohutný hluk a pozorovatelé na lávce měli občas co dělat, aby si navzájem rozuměli. Mohli si tak chvílemi připadat jako na letišti. Průtok se podle údajů meteorologů blížil 500 kubíkům vody za vteřinu.

Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Návštěva lávky u nymburské elektrárny je jedním z vítaných zpestření situace a jedním z neškodných druhů povodňové turistiky. Město naopak zakázalo vjezd a vstup do sousedního lesoparku na Ostrově. „S ohledem na aktuální situaci a očekávaný vývoj povodňové situace byl uzavřen vstup a vjezd do parku Ostrov. Prosíme občany, aby omezili vstup do lesů a parků, a vyhnuli se vodním tokům z důvodu výstrahy před pády stromů,“ uvedli zástupci radnice na sociální síti.