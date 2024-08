Řadu řidičů, ale také rodičů s dětmi zajímá, jak to bude s otevřením Tyršovy ulice. Zejména část od náměstí ke kinu, kde je také cesta k Základní škole Tyršova. Zjišťovali jsme také my a řešení je následující.

Zhruba od pátečního poledne je průjezd Tyršovou ulicí znovu umožněn, a to právě ve zmíněném úseku od náměstí směrem ke Zmrzlinárně a opačně. „Úsek je opatřen dopravním značením Pozor, projíždíte stavbou, a značkou omezující rychlost na 30 kilometrů v hodině,“ řekl Deníku místostarosta Zdeněk Vocásek.

Tyršova ulice u náměstí je opět průjezdná. Zatím jen dočasně. Definitivně se otevře v říjnu s novým povrchem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Na silnici je řada nedodělávek. Zdaleka není hotový povrch a před divadlem pojedou řidiči po dlažebních kostkách. V úseku u kina se dodělávají části chodníků a místo je pro průjezd zúžené. „Práce protáhla situace kolem vodovodních přípojek. Po jejich odkrytí bylo zjištěno, že jsou ve špatném stavu a byla povolána firma, která přípojky udělala nové,“ vysvětlil místostarosta. To práce zpomalilo, proto není vše hotové podle původního plánu.

Silnice zůstane otevřená i několik příštích týdnů včetně začátku školního roku. Zavře se pravděpodobně na několik dnů opět zřejmě na začátku října. Kvůli novému povrchu silnice. Ten se původně měl dodělat na začátku září, ale obalovny vyrábějící potřebný materiál mají plno. Jako reálný se tedy jeví termín na začátku října. „Silnice se zavře na několik dnů. Povrch bude kompletně až k náměstí vyfrézován a bude položen nový koberec,“ doplnil Vocásek.

Tím by měly opravy v části Tyršovy ulice u náměstí definitivně skončit. Pokračovat však bude rekonstrukce dalších částí. Na podzim přijde na řadu úsek mezi Purkyňovou ulicí a železničním přejezdem. Na první pohled krátký úsek bude velmi komplikovanou záležitostí, a to s ohledem na projekty probíhající souběžně v těsné blízkosti Tyršovy ulice. Tedy na dostavbu bazénu a začátek stavby nového zimního stadionu.

Poslední čtvrtou a časově nejdelší etapou budou opravy na úseku mezi Zmrzlinárnou a Velkými Valy. Naplánované jsou na únor až září příštího roku. Právě v těchto místech by se situace s parkováním měla proměnit velmi zásadně, a také úprava chodníků bude vyžadovat značnou pozornost. Na pozoru se tak po sedm měsíců budou muset mít ti, kdo zamíří do kina nebo do sousední Sokolovny.