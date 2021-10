Výstaviště bude otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Krajské dožínky se uskuteční v sobotu 9. října. V půl desáté ráno se sejdou lidé na náměstí u radnice, kde se mohou těšit na předtančení krojovaných Baráčníků a mažoretek za doprovodu živé dechové hudby a zapojit se do dožínkového průvodu, který projede městem až na výstaviště.

/FOTOGALERIE/ Výstaviště v Lysé nad Labem ožije od čtvrtka 7. října trojicí akcí, které každoročně přilákají více než 20 tisíc návštěvníků. Příchozí se mohou do neděle těšit na výstavy Podzimní zemědělec, Náš chov a sobotní Středočeské dožínky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.