Informace visí na stránkách školy a potvrdil je také ředitel Petr Novák. „Celkem se karanténní opatření týkají 41 dětí, které byly ve styku s vychovatelkou v rámci družiny. Žáci využívají aktuálně distanční výuku, což znamená, že jsou jim ve čtvrtek a pátek doručovány domácí úkoly. Žáci 1.B budou mít od pondělí možnost online výuky přes počítač,“ řekl ředitel školy.

Ten také zároveň doufá, že omezení nebudou příliš dlouhá. Už v pondělí by se mělo všech 41 dětí podrobit testům hygieniků a výsledky by měly být známy následující den. „Pokud bychom v úterý skutečně znali výsledky všech testů a ty byly negativní, budou se moci děti vrátit do tříd už příští středu,“ doplnil Petr Novák.

Situace mezi prvňáčky a částí druháků přidělala vrásky na čele jejich rodičům. Jedním z nich je i Lucie Drobík Kolářová, které pracuje i jako mluvčí královéměstecké nemocnice. Její dcera Zuzanka navštěvuje už zmíněnou 1.B a musela tak zůstat v závěru týdne doma. „Zuzanka doma plakala, těšila se, že se měli učit písmenko U. Tak místo toho máme slíbeného marťana ve skafandru, co jim pak všem najednou vytře nos. A věříme v negativní konce,“ uvedla maminka s tím, že negativním koncem je myšlen samozřejmě negativní výsledek testu a brzký návrat do školních lavic. Sama situaci vnímá jako vážný problém. „Práci za mě v zaměstnání nikdo neudělá. Z domova bohužel všechno udělat nejde. Navíc, když máte dítko učit,“ konstatuje Lucie Drobík Kolářová.

Na Nymbursku je více než stovka nakažených

Na Nymbursku přesáhla aktuálně hranice nakažených 100 osob. Ke čtvrtečnímu poledni to bylo podle údajů Krajské hygienické stanice 118 osob. Za středy na čtvrtek na Nymbursku přibylo ve statistikách hygieniků 14 nakažených lidí. V počtu nakažených patříme mezi východní regiony kraje, které jsou na tom lépe, než západní okresy s výjimkou Rakovnicka. V sousedních regionech je situace obdobná. Na Kolínsku je aktuálně 128 nakažených, na Boleslavsku 130. V současné době se už 195 pacientů s Covidem – 19 na Nymbursku vyléčilo, dva lidé s tímto onemocněním zemřeli.