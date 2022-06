Tradičně se začíná objevovat na silnicích více cyklistů a motorkářů, což jsou vždy nejvíce ohrožení účastníci provozu. V poslední době se však přidaly také elektrokoloběžky. A právě za jejich účasti jsme v poslední době zaznamenali tři vážnější nehody. Někdy hrál roli alkohol, někdy třeba i nezkušenost. Je nutné si uvědomit, že tyto koloběžky jezdí poměrně dost rychle, oproti klasickým koloběžkám poháněným lidskou silou. S tím pak souvisí horší následky při nehodách, ale také horší předvídatelnost pro řidiče. To platí i pro elektrokola. Patrné je to třeba u seniorů, kteří na kole s vlastním pohonem jezdí přece jen pomaleji. Nyní mohou jet rychlostí až 25 kilometrů za hodinu a někdy to může pro řidiče znamenat opravdu nepředvídatelnou situaci.

Vy jste hovořil o vážných nehodách z poslední doby. To se týká přímo Nymburka?

Ano. Vybavím si tu poslední, kdy pán na elektrokoloběžce nadýchal přes tři promile. Ale tam byl ještě další zásadní problém. Zjistili jsme, že už se nejedná o koloběžku, ale o motocykl. Ono se to sice nabízí jako elektrokoloběžka, ale prodává se tu kdeco. Stává se, že ta vozítka nesplňují podmínku rychlosti, překračují hranici výkonu nebo je problém s celkovou konstrukcí.

Pro elektrokoloběžky, tedy ty klasické, platí stejná pravidla jako pro cyklisty, je to tak?

Je to tak. Jejich maximální konstrukční rychlost je omezena do 25 kilometrů za hodinu a výkon elektropohonu nesmí překročit 250W, u dodatečně namontovaného do 1 kW. Pokud je osoba netlačí, tak pro ní platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Tedy včetně toho, že nesmí řídit pod vlivem alkoholu a že uživatelé do 18 let musí mít povinně přilbu. A právě před elektrokoloběžkami, všemi podobnými vozítky a také elektrokoly bychom chtěli před letní sezónou varovat všechny řidiče a na tento nový fenomén upozornit. Chystáme také speciální kontrolní akce na tato vozítka.