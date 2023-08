/FOTO, VIDEO/ Až pondělní ráno ukázalo úplný obraz zkázy, které napáchalo na sklonku víkendu tornádo na Nymbursku. To se v neděli čtvrt hodiny po osmé večer prohnalo částí obce Zvěřínek a škody napáchalo především ve firmě Temac. Prakticky zničené jsou střechy dvou hal. V jedné z nich je poškozené i vedení plynu.

Takto to vypadalo mezi halami ve firmě Temac, z nichž tornádo strhlo střechy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Škody v tuto chvíli neumíme vyčíslit přesně. Každopádně se bavíme o desítkách milionů korun a opravách v řádu týdnů,“ řekl na místě Deníku správce objektu Pavel Bartoníček. Největší zkáza byla patrná mezi oběma zasaženými halami. Části plechových střech byly poházené na volných prostranstvích, nepořádek se snažili uklízet zaměstnanci. „Přijedou pomoci i profesionální a dobrovolní hasiči,“ dodal Bartoníček.

Odklízení škod způsobených tornádem ve firmě Temac:

Jedna z poškozených hal sloužila jako čistě skladovací. To, co se v ní skladovalo, bude podle správce převezeno do jiného objektu. V druhé hale se také pracovalo. To po zásahu tornáda není možné. „V této hale byl provoz zastaven. V dalších pak práce pokračují,“ doplnil zástupce firmy zabývající se výrobou těsnění. V neděli večer, kdy tornádo nečekaně udeřilo, naštěstí v zasažených halách pracovníci nebyli. Zřejmě i díky tomu se celá událost obešla bez zranění.

Sloup tornáda šel úzkým pruhem

Žádná zranění nezpůsobil větrný živel ani v přilehlých obcích Zvěřínek a Písty. „Nemám od včerejšího večera hlášeny žádné škody na majetku. Nevíme ani o žádných zraněních,“ řekla starostka Zvěřínku Věra Taxová. Sloup tornáda šel relativně úzkým pruhem směrem k nymburskému letišti, pravděpodobně kolem Kovanic a podruhé jej pocítili obyvatelé poděbradské části Velké Zboží, kde tornádo vyvrátilo jeden strom, který odstranili místní hasiči. Ti také vyzvali obyvatele, aby případné další škody nebo aktuální ohrožení oznámili přímo jim, případně na linku 150.

Kryt bazénu skončil u souseda

Jaroslavu Vejtrubovi ze zmíněné poděbradské čtvrti zničilo tornádo stan na zahradě a část zastřešení zahradního bazénu skončilo u souseda. „Nejdřív si to nabere vodu z Labe a pak mi to zmačká stan jak papírovou kuličku. Ten stan normálně vydrží silnou bouřku. Teď je napadrť. To, že u souseda skončil kus bazénu, je asi už jen detail,“ konstatoval Vejtruba na sociální síti.

Zkušenost s tornádem má i Linda Kmochová, která první část viděla střešním okénkem. „Zrovna jsem se koupala. Viděla jsme střešním okénkem, které se roztřáslo, všechno lítat, hlavně listí. Hned potom jsem šla zkontrolovat věci ven. Uletěla nám židlička ze zahrady, ale jinak nic zásadního. Některé stromy to ohnulo až k zemi. Větve a listí ze sousedovi vrby jsme uklízeli ještě dnes (v pondělí – pozn. aut.) dopoledne. Soused je na dovolené, tak jsem mu psala, že může být klidný, dům má celý,“ řekla Deníku.

Řádění tornáda na zahradě Jaroslava Vejtruby:

Podle dostupných informací byly ve Velkém Zboží částečně poškozeny střechy tří rodinných domů. V tomto případě budou škody patrně výrazně nižší, než v případě Temacu ve Zvěřínku.

Jeden, nebo dva víry?

Ve firmě Temac situaci monitoroval i Robin Duspara, zástupce takzvaných lovců bouřek z organizace Czech Thunderstorm Research Association, který zároveň na vyšetřování spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem. „Naším úkolem je mimo jiné zjistit, jestli se jednalo o jeden nebo více vírů. Na základě škod chceme také stanovit intenzitu tornáda. Dalším z úkolů je určit trasu a prověřit, kde vír zanikl,“ konstatoval Duspara.

Tornádo nad Zvěřínkem:

Podle videí, která získal od veřejnosti, usuzuje, že tornádo vzniklo v lese za Zvěřínkem, prošlo přes areál Temacu, kde bylo zřejmě nejintenzivnější a napáchalo největší škody, a dále zamířilo směrem na Poděbrady. Přesnou intenzitu tornáda zatím určit nechce. „Zřejmě se jednalo o slabší tornádo, které však přesto dokáže napáchat poměrně velké školy. Plechy ze zdejších střech doletěly až na vzdálenost tři sta metrů,“ uvedl zástupce meteorologů. Podle jeho slov není úplně běžné, aby se tornádo vytvořilo na tak malé přeháňce, která se nacházela v neděli večer u Zvěřínka.