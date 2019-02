Městec Králové - Likvidace nástrojů, dva nevyšetřené požáry plynoměru a garáže hudebníků orchestru a naposledy požár domu. Policie šetří, zda šlo o úmysl či technickou závadu. Čeká se na výsledky odborných expertiz.

Neuvěřitelná solidarita spojila lidi v Městci poté, co minulý víkend hořel rodinný dům jednomu z hudebníků městeckého tanečňáku TOMK (Taneční orchestr Městec Králové).

Místní organizátoři a hudebníci pořádají ve spolupráci s městem benefiční koncert pro TOMK s názvem Hudebníci hudebníkům. „Ten se koná v sobotu 13. března. Odpoledne vystoupí dechovka Podkověnka, večer rockové skupiny Sine Nomine, Stays in Touch a Kompromis,“ řekl jeden z organizátorů, který dal k benefici impuls.

Co na to samotný TOMK? „Když jsem se to dozvěděl, byl jsem z toho pěkně naměkko. Podruhé v krátké době jsme přišli o nástroje a část aparatury a z vlastních zdrojů bychom jen těžko obnovovali muzikantskou činnost. Nemám slov, vlna solidarity je nádherná,“ řekl za TOMK baskytarista Oldřich Matoušek ml. Nutno říct, že hodně lidí pomáhalo i v uhašeném domě likvidovat následky požáru. Zakládající člen TOMKu Oldřich Vojtíšek musel na popáleninové oddělení na pražské Vinohrady.

Na internetu se objevila v diskuzi pod anketou Muzikant roku i domněnka, že za požárem stojí zhrzený a vyhozený člen kapely. Nehořelo totiž v Městci v krátké době poprvé.

„Asi před dvěma lety byl TOMK nucen rozloučit se s hráčem na klávesové nástroje, sice dobrým muzikantem, ale již notorickým agresivním alkoholikem, jehož ostudné chování se stalo neúnosným. Následovaly prapodivné události, které měly zřejmě za účel znemožnění hraní a dost možná i konec existence kapely. Telefonické výhrůžky, vloupání se do klubovny a likvidační zničení hudebních nástrojů a příslušenství. Dále záhadné vyhoření plynoměru na domě jednoho z členů kapely, vyhoření garáže dalšího z členů. Vyvrcholením byl noční požár z 19. na 20. února, který zcela zničil dům, jehož majitelem je jeden ze zakládajících členů tanečňáku a kde měla skupina uskladněnou podstatnou část nástrojů a aparatury. Dotyčného odvezla záchranka na popáleninové oddělení. Tak to už je hodně silná káva, proboha, tady šlo už o životy! Dle mých informací šlo o požár úmyslně založený, což prý na spáleništi dokázal nasazený speciálně vycvičený pes vyšetřovatelů,“ píše ve svém příspěvku dlouholetý fanoušek a kamarád tanečního orchestru TOMK Bohumil.

Policie zatím prošetřuje všechny možné spojitosti s případem. „Podle vyšetřovatelky Petry Hofmanové ještě nebyla určena příčina požáru. Čeká se na odborné expertizy. Jsou stále dvě verze: úmysl nebo technická závada na elektroinstalaci. Co se týká spojitosti několika požárů, případně zničení nástrojů, i tady se celá věc prověřuje. Spojitost není vyloučena,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Tuzarová.