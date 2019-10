Pod heslem Bojujte a probuďte v sobě gladiátora! zvou nymburští Sokolové děti k vyzkoušení trati na Hasičském hřišti.

Hra s překážkami a úkoly na trati v dětech probudí malého gladiátora! | Foto: archiv TJ Sokol

Dobrodružnou hru plnou překážek a úkolů uspořádá TJ Sokol Nymburk po loňském velkém úspěchu i letos. Děti od pěti do sedmi let si vyzkouší nástrahy trati raději s rodiči, starší dívky a chlapci od osmi do deseti let se postaví na start sami.