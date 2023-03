Na obhlídku jsme vyrazili v pondělí 27. února před 17. hodinou. Tedy v čase, kdy se řada lidí vrací domů ze zaměstnání a ze škol. První cesta vedla z náměstí do Palackého třídy, kde bývá dost často plno. Volná tak mnohdy zůstávají právě místa vyznačená pro osoby s postižením. To však nebyl pondělní případ. Míst bylo po obou stranách ulice hned několik. Na jednom místě pro tělesně postižené parkovalo auto, které mělo za předním sklem potřebný doklad se správným symbolem.

Na Rejdišti byla všechna vyhrazená stání prázdná a podobné to bylo i na parkovišti před hlavním nádražním. Poměrně optimistický začátek.

Jankovice: zlepšení

Sídliště Jankovice prochází v posledních letech revitalizací a ulice jednoznačně prokoukly. Před čtvrt na šest také vidíme prakticky ve všech ulicích volná parkovací místa. Na některých vyhrazených místech jsou dodatkové cedulky s poznávací značkou auta, kterému je místo určené. Ve dvou případech tam také přesně tyto vozy stály.

V Růžové ulici jsme zastihli řidičku, která právě z vyhrazeného místa se svým autem chtěla odjet. Sama má na voze cedulku s povolením a v Jankovicích parkuje už dlouhé roky. „Hrozně se to zlepšilo. Dřív to býval problém, ale teď klidně můžete přijet ve tři ráno a vyhrazené místo je volné. Nemám s tím poslední dobou žádné starosti. Jen jsem slyšela, že někdy se s tím potýkají tamhle,“ řekla a ukázala rukou směrem k restauraci Adéla, ale taky možná až na druhé sídliště.

Hned za rohem v Sadové naproti Jednotě jsme objevili prvního hříšníka. Vůz popsaný službami, které jeho provozovatel nabízí, ovšem zaparkovaný na nesprávném místě. Bez jakýchkoliv oprávnění za sklem. Řidič nikde. Auto jsme vyfotili a pokračovali na protější drahelické sídliště. Právě tam je popisovaný nešvar podle strážníků v rozpuku.

Volných míst dost

Na hlavní tepně, ulici Letců R.A.F, kde sídlí obchody a škola, jsme na rozdíl od strážníků žádný přestupek nezaznamenali. Ovšem hned vedle v ulici Ivana Olbrachta už to bylo o něčem jiném. Černý a možná i vytuněný Volkswagen se zatemněnými zadními skly, zato bez povolení. Přesně na vyhrazeném místě. Jen o pár kroků dál stříbrná Octavia s pardubickou značkou, oprávnění k parkování na panáčkovi s vozíkem také žádné.

Křižovali jsme pak ulice směrem blíže k sídlu technických a celkem v této části sídliště napočítali, a také vyfotili čtyři auta parkující na místech, za něž by od strážníků dostali jejich řidiči pokutu. Přitom volných míst téměř na každém parkovišti u bytovek několik bylo. Těžko pochopitelné.

Nákup, dítě: důvody jsou různé

Žádného ze špatně parkujících řidičů se nám zastihnout nepodařilo. Strážníci měli před dvěma týdny na ulici Letců R.A.F. větší štěstí, a tak si mohli poslechnout některé důvody, které parkující hříšníci uváděli. „Důvody pro parkování měli řidiči různé. Maminka šla vyzvednout své dítě do školní družiny, muž byl pro peníze v bankomatu, rodina nakupovala. Všichni přistižení řidiči byli mladí, dobře pohybliví, s možností zaparkovat na okolních parkovacích místech,“ říká velitel strážníků Martin Rajl.

Šoféři parkující na vyhrazených místech pro tělesně postižené už ale letos nevyváznou s domluvou. Nový systém tento přestupek benevolentně řešit nedovoluje. To potvrdil i šéf nymburských strážníků. „Strážník může v takovém případě na místě uložit pokutu do výše 2500 korun a nesmí přestupek řešit domluvou. Ve správním řízení může potom výše pokuty dosáhnout až částky 10 tisíc korun,“ vysvětlil Rajl. Kromě toho jim jsou připsány také dva body do karty řidiče.