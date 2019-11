Tenisový klub chce získat novou halu na zimu

Rozšíření zimního provozu, kdy by místo dvou byly využitelné tři kurty. To je cílem snažení zástupců poděbradského tenisového klubu v rámci rozšíření sportovišť. Podmínkou pro zahájení akce je však získání dotace. Pokud by se to podařilo, musela by celá stavební část být hotová během příštího roku.

Nafukovací tenisová hala. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Charvát