Hned po začátku letošního roku do areálu Technických služeb zavanul vítr budoucnosti. Ve firmě se uskutečnila předváděcí akce elektromobilů. Kolínská firma Traktory představila užitkový elektromobil Selvo, jehož základní cena se pohybuje kolem 250 tisíc korun.

Technické služby v Nymburce mají multikáru ve formě elektromobilu. | Foto: archiv technických služeb

Přitom na elektromobil je možné získat dotaci až do výše půl milionu korun. „Tyto elektromobily by mohly nahradit již značně zastaralý vozový park, především letité multikáry,“ uvedl místostarosta Bořek Černý. Multikáry totiž slouží i čtyři desítky let a jejich udržování a opravy stojí nemalé peníze. A klasická multikára zakoupená v dnešní době vyjde na dva miliony korun. Podrobnosti k možnému zahájení obnovy vozového parku zatím zveřejněny nebyly.