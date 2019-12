Jedním slovem brownfield. Tak lze nazvat trosky domů a neupravené okolí někdejší tankové střelnice poblíž Ostravské ulice v milovické lokalitě na Balonce. Ta je z druhé strany ohraničena výběhem divokých koní. Celou lokalitu hodlá město proměnit v relaxační zónu s parkem a vodním prvkem, kam budou moci přijít odpočívat nejen rodiče s kočárky, ale také vyznavači in line bruslení.

Jedna z bývalých tankových střílen v Milovicích, která půjde k zemi. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

To potvrdil starosta Milovic Lukáš Pilc. „Měl by vzniknout takový in line park vhodný k odpočinku. Nejprve budou zdemolovány tankové střílny, jejichž likvidaci se podařilo vysoutěžit z 19 na zhruba 5 milionů korun,“ uvedl starosta.