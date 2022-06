„Nejdřív jsme jezdili po různých výstavách, ale jak se sbírka rozrůstala, bylo potřeba najít stálý prostor, kde by byly exponáty vystaveny,“ řekl Josef Bidmon z SDH Sloveč, který sbírku před mnoha lety založil a ještě před rekonstrukcí budovy muzea se domluvil s městem Sadská, že by ji umístil právě do tohoto objektu.

OBRAZEM: Drážní hasiči předvedli ukázky u sadského jezera

O patro níže se nachází sál určený ke stálé expozici o historii Sadské. Aktuálně se připravuje a první návštěvníci by ji mohli vidět na konci září. Bude částečně vycházet z původního Paroubkova městského muzea, nicméně ji obohatí mnoho nových prvků.

„Významnou část bude tvořit 12. století, kdy byla Sadská správním centrem regionu. Byla tu kapitula, klášterní škola a konaly se zemské sněmy,“ popsal historik Polabského muzea Pavel Fojtík a dodal, že uprostřed místnosti bude velký model města, jak vypadalo ve 12. století. K dalším novinkám budou patřit například exponáty folklórního charakteru ze sbírek Václava Smutného, ředitele zdejší základní školy na počátku 20. století.

Na stejném patře budou moci senioři využívat jako denní stacionář velkou místnost s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Obnovu si zasloužily také oba parketové sály v prvním patře – jeden se bude využívat k tanci a různým cvičením, druhý poslouží jako společenský prostor k setkávání, besedám, výstavám či přednáškám.

Sportovec Milan Vydra vydal knihu o historii stolního tenisu v Sadské

„Prostor si bude moci kdokoli pronajmout například pro uspořádání rodinné oslavy nebo nějaké soukromé sešlosti. Součástí je proto i vestavěná kuchyňská linka se základním vybavením a příprava pro umístění projektoru,“ řekl starosta Milan Dokoupil.

V přízemí nalezla potřebné zázemí a důstojné prostory městská policie a také Turistické informační centrum. Nové prosklené prvky jsou do historické budovy zakomponovány natolik citlivě, že na první pohled nijak neruší. Kolemjdoucí zaujme také krásná fasáda. „Inspirovali jsme se historickými fotkami,“ uvedl architekt Tomáš Andrle ze studia kompozituRA, který měl celý projekt na starost. Podotkl, že největší výzvou byla ale samotná stavebně konstrukční část. Vzhledem k pokročilé zchátralosti objektu totiž zbyly více méně obvodové zdi.