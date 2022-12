Zástupci poděbradské radnice už se byli dvakrát podívat na místě a chtějí jednat o převzetí plánu na výstavbu podobné budovy, což by podle nich celý proces urychlilo.

Určité úpravy by však v rámci budování musely nastat kvůli potřebné kapacitě. Do holického gymnázia se vejde kolem 400 studentů. Nová základní škola na Žižkově pro žáky obou stupňů by měla pojmout přibližně 700 žáků.

„V tomto smyslu by se uvažovalo o stavebních úpravách, například o přístavbě jednoho patra navíc. Ale je to zatím jedna z variant, kterou zvažujeme,“ řekl místostarosta Roman Schulz.

Nedostatek míst ve školách

Vedení města si nechalo zpracovat demografickou studii, z níž vyplývá, že zhruba v letech 2026 a 2027 se kvůli nárůstu počtu obyvatel výrazně projeví problém s nedostatkem míst pro děti ve školách.

Proto chce nechat postavit novou školu, která má vyrůst na pozemcích hned vedle té stávající, která funguje pouze pro první stupeň. Nová budova by pojala žáky obou stupňů, stávající by pak byla využitelná například pro kroužky a další aktivity spojené se školní docházkou.

Časový plán výstavby už má vedení města také připravený. „Během stávajícího volebního období chceme mít připravenou veškerou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Samotná stavba školy by pak byla otázkou příštího volebního období. Není na co čekat, čas nás tlačí,“ doplnil Schulz.