Podobně jako u zápisů do prvních tříd se situace bude v jednotlivých městech trochu lišit. V Nymburce spadá šest školek pod tři základní školy. Adélku, Větrník a U Pejska a kočičky zastřešuje Základní škola Letců R.A.F. na sídlišti. Podrobné informace jsou k dohledání například na webové stránce posledně jmenované školky, tedy U pejska a kočičky. Pro rodiče je nejdůležitější datum podání přihlášky, které musí stihnout v rozmezí od 2. do 11. května. Pokud chtějí přihlášku společně s dalšími dokumenty předat osobně, pak na to mají ve všech nymburských školkách vyhrazen termín pondělí 11. května mezi 8. a 17. hodinou. I v tomto případě bude dodržován režim dvoumetrových rozestupů a rodiče budou vpouštěni jednotlivě.

Další možností je poslat mail s ověřeným elektronickým podpisem. Vedení školek upozorňuje, že prostý mail bez elektronického podpisu nestačí. Třetí možností je zaslání dokumentů poštou na adresy jednotlivých školek. „Žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží 12. května e-mailem nebo sms zprávou, a pod tímto registračním číslem budou přijaté děti zveřejněny dne 19. května v 8 hodin na venkovní nástěnce MŠ a na www stránkách www.msupejskaakocicky.cz. Pouze záporná rozhodnutí budou 26. května odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci,“ informuje vedení školky.

Stejný systém bude platný u všech nymburských školek. Některé školky, třeba Adélka nebo Čtyřlístek, na svých stránkách píší, že jednoznačně preferují osobní doručení přihlášky 11. května.

V Poděbradech existují některé odlišnosti. V lázeňském městě jsou všechny školky pod jedním vedením, takže systém je pro všechny místní školky stejný. Zákonní zástupci mohou děti přihlásit až do 16. května. Pokud by rodiče chtěli zvolit formu osobní předávky přihlášky s dalšími dokumenty, musí se nejprve přihlásit v rezervačním systému na stránkách www.mspodebrady.cz v sekci Ředitelství – rezervační systém. Pak musí dorazit do sídla ředitelství na adrese Studentská 169. Jinak je možné poslat přihlášky poštou nebo emailem, znovu s ověřeným podpisem na adresu u ms.studentska@mspodebrady.cz. Poděbradští nabízí i čtvrtou variantu, a to přes datovou schránku r7rkw6g.

V případě zprostředkovaného doručení musí rodiče či zákonní zástupci předložit přihlášku k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem nebo přihláška k předškolnímu vzdělávání a Čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte. Dále kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. V případě osobního doručení půjde o originály dokumentů.