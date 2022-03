Tajemná kresba se vynoří v podloubí nymburské radnice téměř po sto letech

Podloubí radnice v Nymburce by mělo ještě během letoška získat novou podobu. Stane se tak hlavně díky kresbě, kterou téměř 100 let ukrývá klenba vstupního podloubí. Černá kresba s barevnými akcenty na béžovém podkladu pochází ze 30. let 20. století a je ukryta pod novější malbou. Radní schválili její odkrytí v rámci rozšířeného restaurátorského průzkumu.

Podloubí radnice by mělo ještě během letoška získat novou podobu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Průzkum začne 1. dubna a potrvá zhruba měsíc. Jeho cílem je odkrytí nejmladší známé dekorativní výzdoby kleneb v celém rozsahu na zhruba 26 metrech čtverečních. Zároveň bude odstraněna poslední vrstva výmalby klenby, která byla provedena nevyhovujícím způsobem. „Odstranění novějších vrstev výmalby má odhalit kýženou kresbu, známou z dobových fotografií pořízených při stavebních úpravách na konci 30. let minulého století,“ uvedla Olga Vendlová, mluvčí radnice. OBRAZEM: Opravený kruhový objezd a silnice před nemocnicí dostávají nový asfalt Na restaurátorský průzkum naváže rekonstrukce kresby a kompletní výmalba zbytku podloubí. Restaurátorka ocenila schválený průzkum částkou 82 600 korun. Konečná suma za rekonstrukci podloubí bude známa až po dokončení průzkumu. „Odhadujeme, že by se mohla pohybovat kolem půl milionu korun. Tuto etapu se pokusíme uskutečnit ještě v letošním roce. Na jaře bude v podloubí instalována nová digitální úřední deska. Do konce roku by tak měla být dokončena celková proměna podloubí,“ řekla místostarostka Stanislava Tichá.