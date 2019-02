Jizbice -Není to ledajaký tábor. Účastníky jsou jak postižené, tak zdravé děti. Moc si spolu rozumí

Tábor Centra pro všechny v Jizbicích spojuje dva světy. Dětí zdravých a postižených. A náramně jim to spolu jde. | Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Už čtvrtý letošní běh tábora pořádá nymburské Centrum pro všechny ve svém jizbickém sídle. Tábor má už svou tradici, jeho hlavní vedoucí Martina Kučerová se svým týmem asistentů a dobrovolníků, kteří se starají o postižené děti, tvoří úžasnou partu.

„Téma tábora je Cesta kolem světa. To opakujeme, protože je to vděčné téma. Dá se do něj zařadit cokoliv. Program je zaměřený na výtvarnou výchovu, sportovní aktivity, ale i psychiku. Děti tu vzájemně poznávají své dva světy, jak těch postižených, tak zdravých,“ říká Martina Jarošová s tím, že je tábor každým rokem podpořený GEA Nymburk a letos poprvé také nymburskou radnicí. „Letos musíme poděkovat i Městu Nymburk, od kterého jsme získali čtyřicet tisíc na podporu projektu,“ dodává dlouholetá pracovnice s postiženými dětmi.

Tento turnus je specifický v tom, že děti jsou starší a zkušenější, mnohé z nich jsou v Jizbicích už poněkolikáté a rády se sem vracejí. V neděli večer, po začátku tábora dostaly zadání, že se mají v pátek večer aktivně účastnit divadelního představení v motorestu Zavadilka. „V neděli zhlédly scénku, kterou připravili asistenti, což byla malá kriminální hra se zápletkou. Děti musí během toho týdne připravit všechno, včetně kulis, kostýmů a scénáře. Představení se uskuteční v pátek od půl sedmé,“ zve Matina Kučerová čtenáře Nymburského deníku. A ti se mohou těšit na téma Z pohádky do pohádky, takže mohou potkat mnoho princezen a příšer. Všichni věří, že to bude vtipné představení a diváci se pobaví.

Tábora se zúčastní děti jak s psychickým postižením, tak s fyzickým handicapem. Jeden z účastníků je na táboře už počtvrté a je až z Lanškrouna. Zásluhou asistentů, kteří se o ně starají, mají rodiče velkou důvěru v celý tým a děti se na tábor velmi rády vracejí.