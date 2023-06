/FOTO, VIDEO/ Na akci nymburské KSČM konanou v neděli 25. června před Obecním domem dorazili policisté. V jednom ze stánků totiž visela ruská vlajka s velkým písmenem Z v podobě svatojiřské stuhy. To se považuje za symbol podpory ruské agrese na Ukrajinu.

Na akci nymburských komunistů visela ruská vlajka se Z. Zabývá se tím kriminálka. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V pondělí podali na policii kvůli tomu trestní oznámení minimálně dva lidé. Vedoucí územního odboru nymburských policistů Deníku potvrdil, že případem se zabývají kriminalisté.

Komunistické grilování

Akce komunistů s grilováním a zpěvem se uskutečnila v neděli odpoledne na ploše před Obecním domem. Ze snímků na sociálních sítích je patrné, že se jí zúčastnil například bývalý místopředseda KSČM Josef Skála, v březnu nepravomocně odsouzený za popírání katyňského masakru spáchaného Rusy. Na akci byl také předseda Okresního výboru KSČM Zdeněk Milata či lídr nymburských komunistů v loňských komunálních volbách Dominik Karpíšek.

Na jednom ze stánků, které byly součástí akce, se objevila ruská vlajka s písmenem Z. To se nelíbilo jednomu z kolemjdoucích a na místo byla přivolána policejní hlídka. „Na místě jsme byli kvůli oznámení už v neděli v době konání akce. Byla skutečně zdokumentována ruská vlajka s písmenem Z tvořeným svatojiřskou stuhou, a dále byl na vlajce v azbuce nápis Své neopouštíme,“ řekl policejní rada Marek Šmíd. Vlajka po zásahu policistů zmizela. Po akci se začaly na sociální síti objevovat snímky z akce, na nichž je zachycen i zmíněný symbol ruské agrese.

Nepřípustný symbol

Situace nenechala klidným nymburského pořadatele kulturních akcí a krajského zastupitele za Piráty Petra Procházku. Ten v pondělí po poledni podal na policii své první trestní oznámení v životě. „Z fotografií (…) zcela zřetelně vyplývá veřejné vystavení symbolů ikonizujících Rusko a schvalujících současnou situaci (symbol písmene Z na vlajce Ruska). Jsem přesvědčen o tom, že tyto symboly nemají ve veřejném prostoru nejen v současné době své místo a jakákoli organizace, která je schvaluje a vystavuje i s fotografiemi na sociálních sítích, by za toto měla nést řádnou odpovědnost,“ píše Procházka v trestním oznámení, které má redakce Deníku k dispozici.

O pár hodin později jej s trestním oznámením následoval i Jaroslav Bahník ze Sadské. Ten se dlouhodobě odporem ke komunismu a ruské agresi netají, a v tomto směru už také několik trestních oznámení podal. „Policie v takovýchto situacích musí konat. Jednoznačně to popsal už vrchní státní zástupce Igor Stříž,“ poukazuje Bahník na vyjádření nejvyššího žalobce. Ten krátce po začátku loňské ruské agrese vydal stanovisko, že „pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útokem Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval), mohl by za jistých podmínek čelit trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle paragrafu 365, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle paragrafu 405.“

Podle zmíněného paragrafu 365 zahájila trestní řízení i nymburská policie. „V průběhu vyšetřování se může kvalifikace změnit. Provádíme výslechy svědků, k věci bude přizván i odborník, který se k celé záležitosti vyjádří. Případem se zabývá služba kriminální policie a vyšetřování,“ uvedl policejní rada.

Komunista: Právo na vyjádření

Na celou situaci jsme se zeptali i předsedy Okresního výboru KSČM v Nymburce a přímého účastníka akce Zdeňka Milaty. Ten podle svých slov se většinu akce pohyboval daleko od stánku s ruskou vlajkou a nejprve si ji vůbec nevšiml. „Dokud nepřijela policie, žádný rozruch se nekonal a nikdo si na nic nestěžoval. Já jsem demokrat a pokud se situace netýká zakázaných symbolů, jako například hákový kříž, tak ctím každého právo na vyjádření,“ řekl Deníku Milata. Takto reagoval na přímý dotaz, zda ruskou vlajku s písmenem Z nepovažuje za symbol agrese. „Není to jednoznačné. Je to v současné době zneužíváno, těch symbolů se využívá mnohem více. Muselo by to být uvedeno do nějaké konkrétní souvislosti,“ konstatoval Milata. Podle jeho slov navíc ruská vlajka byla na stánku spolupracující organizace a nepřinesl ji tam nikdo z místních.

Podle zákona však organizátor akce, v tomto případě OV KSČM Nymburk, zodpovídá za dění na vlastní akci a za to, co se na ní děje. K situaci se na sociální síti přímo u snímku s ruskou vlajkou a písmenem Z vyjádřila i dlouholetá členka KSČM a loni desítka na jejich kandidátce v Nymburce Jarmila Šmídová. „No protože i v Nymburce jsou udavači, na zásah policie musela být tato vlajka, kterou si přivezl jeden z návštěvníků akce, odstraněna.“

Sdílení a podpora

Petr Procházka zveřejnil podání trestního oznámení na sociální síti. Od té chvíle se mu dostává velké podpory. Lidé v komentářích děkují za jeho postoj a řada z nich vyjadřuje naději, že policejní vyšetřování bude mít konkrétní výsledek. Sám oznamovatel se vyjádřil k situaci jednoznačně. „Propagace tohoto kalibru mi přijde už opravdu hodně za hranou. Osobně si myslím, že toto do veřejného prostoru opravdu nepatří, ale nechám to na posouzení Policie ČR,“ uzavřel Procházka.