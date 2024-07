Potemnělé ulice za hluboké noci a stížnosti obyvatel sídliště na neosvětlená místa. To je realita posledních týdnů v Nymburce. Celou situaci má zřejmě na svědomí osoba, která světla záměrně vypíná, případně je poškozuje.

A dokonce po několika svítidlech už vystřelila a vyřadila je tak z provozu. Technické služby jsou pod tlakem veřejnosti a za dané situace jen těžko mohou stíhat opravovat stále rozbité přístroje a svítidla. Pomoci mohou svojí všímavostí i místní obyvatelé.

Zatím neznámý člověk na sídlišti vypíná, nebo dokonce ničí osvětlení. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zprávu o tom, že někdo na sídlišti světla záměrně vypíná a poškozuje zveřejnily samotné Technické služby. „Tak se zdá, že tu máme škodnou. Někdo na sídlišti záměrně vypíná světla, a to dost často, ničí rozvaděče, a dokonce střílí po svítidlech. Zatím jsou zničená tři. To se pak nedivte, že světla často nesvítí a naši pracovníci téměř každý večer světla kontrolují,“ napsali na sociální síti zástupci Technických služeb.

Zároveň vyzvali ke spolupráci a všímavosti právě místní obyvatele. „Požádali jsme městskou policii o zvýšený dohled a prosíme i vás, pokud někdo něco podezřelého na sídlišti uvidíte, ihned volejte městské strážníky, oni si už s těmi chuligány poradí,“ vyzývají správci osvětlení.

V diskusi se k problému vyjádřila i zastupitelka Radka Plačková. „A nedaly by se tam umístit kamery? To by mohlo být efektivnější, než mobilizovat domobranu,“ vyzvala k dalšímu opatření. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska však už kamery i jejich operátor v pohotovosti jsou. „Ano, jsou využity i jiné technické prostředky, ale nebudeme z taktických důvodů popisovat jaké. Mnohdy všímavý občan je větším přínosem než technika,“ uvedl Vocásek.